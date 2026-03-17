ボクシング元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１７日、米ロサンゼルス合宿への出発前に羽田空港で取材に応じた。５月２日に東京ドームで開催される４団体統一同級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのドリームマッチに向けて、「いよいよ本格的に実戦練習に入る。これから（井上戦で）できること、できないことをチョイスしながら完璧に仕上げていきたい。今