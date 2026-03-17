俳優鈴木亮平（42）が17日、都内で、主演するTBS系日曜劇場「リブート」（日曜午後9時）の「裏切り者サミット」イベントに出席した。妻殺しの罪を着せられたパティシエが、悪徳刑事に顔を変え（＝リブート）真犯人を捜す物語。鈴木はイベントを前に、戸田恵梨香（37）、King＆Prince永瀬廉（27）と取材に応じた。一人二役を演じてきた鈴木は「俳優は誰かの人生を生きることが仕事だとするなら、まさにそれを体現した作品。僕たちが