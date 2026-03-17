犬が「ソワソワ」しているときの心理5選 1.トイレに行きたい 犬が鼻をクンクンさせて地面を嗅ぎ回ったり、同じ場所をくるくると回ったりしている時は、トイレを探しているサインです。特に、さっきまで寝ていたのに急に起き上がって歩き出したときは、尿意や便意を感じている可能性が高いでしょう。 室内でトイレの場所が決まっている場合はそこへ誘導し、外でしかしない子の場合は、早めに散歩に連れ出してあげてください。