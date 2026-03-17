秘密は「炭の粉」にあり！ タイヤが真っ黒になった理由どんなにおしゃれな高級車でも、最新の電気自動車でも、タイヤだけは決まって「真っ黒」です。時折、側面を白く塗った、いわゆるホワイトリボンタイヤを見ることはありますが、それも元は真っ黒です。【行動走ってます】青い！ ブリジストン生まれの「未来のタイヤ」です（写真で見る）その一方で同じゴム製品ながら、ゴム風船や輪ゴムなどは赤や黄色、青などバラエティ豊