犬の「トリマー」がすぐに退職してしまう5つの理由 1.体力的にハードすぎる トリマーの仕事は、華やかな見た目とは裏腹に、驚くほど体力を使います。小型犬ならまだしも、大きな犬を洗ったり乾かしたりするのは全身運動です。 暴れる犬をしっかり抑えながら、中腰の姿勢で何時間も作業を続けるため、多くのトリマーが若いうちから深刻な腰痛や腱鞘炎に悩まされています。 また、一日に何度もシャン