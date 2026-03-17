【今こそ知りたい！最新カメラの世界】スマホのカメラがここまで進化した今、あえてコンデジ（＝コンパクトデジタルカメラ）を選ぶ人が増えています。とはいえ、「スマホで十分じゃない？」と思う人も多いかもしれません。実際、日常の記録ならスマホで困ることはほとんどありません。それでもコンデジが支持されているのは、スマホでは表現しきれない写真が撮れるから。スマホのカメラはかなり進化しましたが、センサーサイズやレ