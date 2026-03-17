Toi Toi Toiのさくらももが3月15日、自身のInstagramを更新。メンバーの一条カオリとともに出演した『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』への出演を報告した。 （関連：【画像】さくらもも&一条カオリ、ランウェイ裏で抱擁） 「とっってもドキドキしたけど みてくれたみんなのおかげで 楽しくにこにこ歩けましたまたこのステージに立てますように」とファンに感謝し、ラン