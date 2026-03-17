ドイツサッカー連盟（DFB）は16日、コロンビア代表FWルイス・ディアスの出場停止処分に対するバイエルンからの控訴を却下した。ブンデスリーガ第26節が14日に行われ、バイエルンは敵地でレヴァークーゼンと対戦。立ち上がりに先制点を許したものの、後半にルイス・ディアスが同点弾を決め、1−1の引き分けで終わった。この試合では、バイエルンは2人の退場者を出す緊急事態に陥っていた。1人目はニコラス・ジャクソンで、42