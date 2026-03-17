バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、ハンジ・フリック会長との契約を1年間延長することを明言した。17日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が報じた。昨シーズン、バルセロナの指揮官に就任したフリック監督は、1年目にしてスーペルコパ・デ・エスパーニャ、コパ・デル・レイ（国王杯）、ラ・リーガの3冠を達成。今シーズンも国王杯は準決勝で敗れたものの、スーペルコパ・デ・エスパーニャを制し、ラ・リーガ