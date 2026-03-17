発生から1か月が過ぎた東広島市の殺人・放火事件は、警察が行政などと連携し、パトロールを強化しています。■広島テレビ庭田杏珠記者「事件から1か月が経った現場です。被害者の男性が倒れていたとみられる庭にはブルーシートがかけられていて、激しく燃えた2階もそのままになっています。」事件は2月16日、東広島市の住宅で火事が発生し、住人の川本健一さんが殺害されているのが見つかったものです。川本さ