土地の取り引きの指標となる「地価」が公表され、県内は住宅地・商業地ともに5年連続で上昇。広島駅周辺の商業地が大きく伸ばしました。県内の地価の平均は「住宅地」で1.5％、「商業地」で3.1％と、ともに5年連続で上昇しました。住宅地の最高価格は、10年連続で広島市中区中町でした。商業地の最高価格は、周辺で再開発が進む中区八丁堀のビル。17年連続です。一方、商業地で上昇率が最も大きかったのは、南区稲荷町のビルで、18