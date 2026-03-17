子どもたちの平和への思いを合唱曲にする「へいわのうたプロジェクト」。 その曲がCDになり新たな広がりを見せています。 （合唱の様子） 「楽しくなるよ きみがいると。悲しくなるよ きみが泣くと。世界中に笑顔の花あふれている明日がいい」 子どもたちの言葉から生まれた『へいわのうた』。 プロジェクトは去年3月に始動しました。 長崎出身のシンガーソングライターCozueさんが、「平和