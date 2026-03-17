「生理痛について“学び・考える授業”」の様子第一三共ヘルスケアの解熱鎮痛薬ブランド「ロキソニン」（OTC医薬品）は、「みんなの生理痛プロジェクト」の活動の一環として、3月9日に鷗友学園女子中学高等学校（東京都世田谷区）の高校1・2年生469名を対象に「生理痛について“学び・考える授業”」を実施した。授業では、産婦人科医の高尾美穂先生が生理・生理痛のメカニズムや月経困難症の症状、生理痛の対処法などについ