インフルエンサーの藤田シオンさんは3月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。2022年と2026年の比較ショットを公開し、話題となっています。【写真】2022年＆2026年の藤田シオン「今の方が安心感ありますね」藤田さんは「4年でビッグになりました」とつづり、2枚の写真を投稿。50kgだったという2022年と、76kgだという2026年の比較ショットです。体の大きさはもちろん、髪色やメイク、ファッションなどもガラリと変わっています。特