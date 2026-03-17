「黄色いユニクロ」店舗イメージユニクロは、JR池袋中央1改札内店や、京都駅八条口店など、国内外の多くの人が集まる駅構内の7店舗において太陽の日射しをイメージした外装の「黄色いユニクロ」を3月16日から展開を開始した。今年は新たに、成田空港第2ビル店も「黄色いユニクロ」に変身。内5店舗では、UV指数計を設置し外に出る前に対策をしてもらえるよう、その日の目には見えない紫外線の強さを数値で示す。「UV指数計」設置イ