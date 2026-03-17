アツギは、今年春夏シーズンから、新規カテゴリー「Atsugi Medical（アツギメディカル）」を立ち上げ、着脱しやすく窮屈さを感じにくいはき心地と、高い着圧値を両立した一般医療機器（クラスI）の着圧ハイソックス3型を発売する。主な販路はドラッグストア、百貨店、衣料品専門店、量販店、オンラインショップで、3月下旬以降順次展開する。長年、レッグウェアアイテムで肌のいちばん近くに寄り添ってきたアツギは、脚もとから健