AOKIが販売する、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋（リカバリーケアプラス）」のルームウェアから新色のライトグレーの販売を開始した。AOKIでは同シリーズの好評を受け、サイズやカラー展開、素材やシーズンに適した仕様の拡充を図っており、今後も消費者の健康を衣服でサポートできる商品の開発に力を尽くしていくという。疲労回復ウェアは、衣料品メーカーだけでなく他業種も参入するなど、今や戦国時