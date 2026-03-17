UCC上島珈琲（以下、UCC）は、コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”をコンセプトとした製品「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」を3月16日に発売した。同製品は、「コーヒー由来トリゴネリン」によって、BMIが高めの人の安静時のエネルギー消費（安静に過ごしている状態で消費するエネルギーのこと。日常のエネルギー代謝の約70％を占め、20代から加齢に伴い低下する。生命維持に最低限必要なエネルギー（