日産自動車は今月、福岡県にある子会社「日産自動車九州」で1200台規模の一時的な減産を行うことを決めました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖などで中東向けの車両輸送が滞っていることから、完成した車を保管するスペースに余裕がなくなったことが理由です。減産の対象となるのは中東向けの大型SUV「パトロール」以外の車種で、日本向けのSUVなども含まれます。在庫や物流の状況次第で、減産の規模や車種は変更する可能性があるとい