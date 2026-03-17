ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から「明太子」や「たまご」を使った「春の彩りサラダ」5種類を、3月17日に全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。本格的な春の到来を目前に、新生活の始まりなどライフスタイルが