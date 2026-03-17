お笑いタレント明石家さんま（70）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。ゲスト出演した今年の箱根駅伝5区で区間新記録を出して総合3連覇に貢献した青学大4年の黒田朝日（22）におねだりし、スタジオを盛り上げた。青学大のジャージー姿で登場した黒田。つるの剛士から「ジャージーもボロボロだね」と突っ込まれると、「今日が最後だと思います」と見納めになることを明かした。貴重なラ