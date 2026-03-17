子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが3月17日、自身の公式ブログを更新。連日悩まされていた薬アレルギー（薬疹）の症状について、明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん薬アレルギーの現況「赤みや浮腫みの治りは今までで一番良い感じ」ブログで明かす「あとは痒み！」前日の投稿で「やっとシンドさから抜け出せそう」と、アレルギー症状緩和の兆候を綴っていた古村さんで