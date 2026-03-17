全国の土地取引の目安となる「公示地価」が発表されました。緩やかな景気回復を背景に、5年連続の値上がりとなりました。国交省が公表した今年1月1日時点の「公示地価」は、全国の住宅地や商業地などをあわせると去年と比べ平均で2.8％の上昇となりました。【住宅地】で最も上昇率高かったのが、リゾート需要などを背景に長野県白馬村の地点で33.0％でした。続いて上昇率が高かったのは北海道富良野市の地点で、30.0％値上がりとな