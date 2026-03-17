◇オープン戦楽天ー西武（2026年3月17日ベルーナD）楽天の前田健太投手（37）がオープン戦3度目の先発で、今季最長の6回を投げて1安打無失点。「球数を少なく、しっかりイニングを重ねられるように投げていきたい」とテーマに掲げた通り71球で終えた。広島時代とはすっかり様変わりした西武打線を寄せ付けなかった。気温12度とまだ寒さの残る敵地でも気合の半袖姿。110キロ台の緩いカーブで目線をずらし、決め球のチェン