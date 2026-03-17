日本テレビ系「有吉ゼミ」が９日、放送され、元プロ野球選手の中田翔さんや、岩崎う大らが、ギャル曽根との大食い対決に挑んだ。ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」ワニズ外務大臣などで遅咲きのブレークを果たした俳優・河内大和（４７）も出演。タコ焼きや焼きそばなどのデカ盛りに挑んだ。１３日に行われた「第４９回日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞し、「特に妻が喜んでくれて。アカデミー賞（新人賞）とったこと報告したら、