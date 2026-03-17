２０２０年１１月に東京都国立市の自宅アパートのベランダから妻を投げ落として殺害したとして、東京地検立川支部は１７日、同市の職業不詳高張（たかはり）潤容疑者（４９）を殺人罪で東京地裁立川支部に起訴した。高張容疑者は２１年２月に警視庁に殺人容疑で逮捕されたが、処分保留で釈放されており、逮捕から５年後の異例の起訴となった。起訴状によると、高張容疑者は２０年１１月２９日、当時住んでいた同市内の都営アパ