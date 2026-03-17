◇オープン戦中日―ソフトバンク（2026年3月17日みずほペイペイD）中日・根尾昂投手（25）が8回から3番手で登板。ソフトバンク・イヒネに2ランを浴び、オープン戦で初めて自責点を許した。2死から庄司に右中間二塁打を許し、続くイヒネに2ボール1ストライクから投じたフォークを豪快に右翼席に運ばれた。根尾はこの日がオープン戦5試合目の登板。10日のヤクルト戦で1失点したが、捕逸が絡んでいたため、4回2/3で防御率