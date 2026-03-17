修学旅行で沖縄を訪れ、平和学習中の同志社国際高校（京都府）の女子生徒と船長が死亡した事故で、17日、学校側が会見を開いた。当時、波浪注意報が出ていたことについて、校長は「（船長から）特に言及はなく、出航に関しての疑念も話されなかった」と述べ、出航の判断は船長に委ねていたと説明した。「船長の判断にお任せした」沖縄県・名護市辺野古の沖合で16日、船2隻が転覆し、高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さ