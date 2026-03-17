すでに建物は完成し、開院に向けて医療機器などの搬入が進む「市立総合医療センター」＝１６日、小田原市久野小田原市が建て替え工事を進めてきた市立病院（同市久野）が５月４日、開院する。名称を「市立総合医療センター」と改め、救急救命センター機能を強化し、高性能の医療機器を導入することで重症患者の救命率向上を目指す。センターは９階建てで、現在の市立病院の隣接地に建てられた。建物に高性能の免震構造を採用し