NAR地方競馬全国協会は、令和7年度第3回調教師・騎手免許試験の合格者を発表した。新規合格者は調教師2人、調教師補佐1人、騎手10人で、いずれも2026年4月1日付で免許が交付される。合格者はいずれも各地の厩舎に所属し、今後は地方競馬の新戦力としての活躍が期待される。藤岡佑介、土曜阪神でラストライド――万感の引退式「ジョッキーという仕事が大好きでした」4月1日付で免許交付第107期生の新人騎手合格者（提供：NAR）●