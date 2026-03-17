兵庫県競馬組合は3月17日、同組合所属で兵庫県調教師会顧問を務めた中塚猛調教師が同日、75歳で逝去したと発表した。中塚調教師は1950年3月25日生まれ。1987年11月3日の姫路競馬8R（エステートスズラン号）で初出走初勝利を挙げるなど、長年にわたり兵庫競馬の発展に貢献した。通算1190勝を達成通算成績は地方競馬で1万1332戦1190勝、中央競馬では17戦0勝。地方・中央を合わせた通算では1万1349戦1190勝を記録した。重賞では