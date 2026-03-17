小学館「マンガワン」編集部と漫画家・山本章一氏をめぐる問題で、SNSでは山本氏の漫画「堕天作戦」の休載理由や連載終了までの経緯に疑問の声が出ている。例えば小学館は20年2月の山本氏の逮捕を把握後、社として「連載中止を指示」したとしているが、作品公式Xでは、同時期に「体調不良のため」として休載しており、連載が終了したのは22年10月だ。この休載理由や、連載終了まで時間がかかった経緯について、小学館に取材した。