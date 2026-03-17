読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大好きな彼を実家に招いた主人公。しかし、紹介された妹はなぜか彼のことを強く拒絶し、不穏な空気に包まれます。妹が彼を嫌う本当の理由とは一体なんだったのでしょうか？大好きな彼を実家へ招待♡私には、付きあって半年になる大好きな彼氏がいました。とてもやさしくて誠実な彼との交際は、順調そのもの。ある日、彼を私の実家へ連れて行くことに。家族に紹介するのは少