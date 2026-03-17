◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）先発した３年目の松本健吾投手（２６）が巨人打線を相手に４回１／３を６安打１失点でマウンドを降りた。初回から毎回走者を許しながらも、粘りの投球で４回まで無失点。５回１死からは育成の平山に左越えソロを被弾し、続く中山に右翼線三塁打を許したところで降板した。この日の８５球を「丁寧には投げれましたが、大胆に行けるところもあったので、次回はメリハリをつ