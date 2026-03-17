◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の中山礼都内野手が「２番・右翼」でスタメン出場。マルチ安打で好調ぶりをアピールした。初回１死、松本健の速球を中前安打。５回１死からは松本健の変化球を思い切り引っ張って一塁線を破ると、三塁まで激走して最後はヘッドスライディングで三塁に到達した。侍ジャパンのサポートメンバーとしての役割を終えてチームに合流。２軍での調整期間を経て１軍合流後、こ