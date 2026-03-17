17日に発表された地価公示で、名古屋市熱田区の神宮前駅東側が県内3位の上昇率となりました。「劇団四季」の劇場移転に加え、かつての「開かずの踏切」解消も追い風となっていて、駅の東西を跨いだ新たな賑わいへ期待が寄せられています。 ■県内3位の12.3％アップ 「四季」の移転で人流変わるか 商業地で高い上昇率を見せたのは、名鉄神宮前駅の東側、熱田区三本松町のビルが建つ地点です。上昇率は12.3％で、愛知