試作が完了した「コイルケース」の部品（右）＝17日午後、愛知県一宮市核融合発電を目指す新興企業「ヘリカル・フュージョン」（東京）は17日、最終実証装置向けの重要部品「コイルケース」の試作を完了したと発表した。装置に設置する磁石の土台になるという。航空機向け金型で高い技術力を持つ菱輝金型工業（愛知県一宮市）と連携して手がけた。最終実証装置は2030年ごろの完成を目指す。発生したエネルギーを取り出す部品の