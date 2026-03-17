＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】伯乃富士が見せた“見たことない”形相七日目から再出場を果たした前頭七枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が、前頭八枚目・宇良（木瀬）に“技あり”の上手投げで勝利。見事3勝目を挙げるも痛めている左足に衝撃が走ったのか、あまり見たことのない“スゴイ形相”となり、解説者も 「ただモノじゃない」と驚嘆した。先場所、横綱・大の里（二所ノ関）から3度目