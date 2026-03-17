ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第24戦」は初日を終えた。来田衣織（29＝兵庫）が初日2走組ではただ1人、連勝発進を決めた。前半2Rは大山の攻めを封じてイン先制。そして後半8Rは5コースから豪快な捲り勝ち。目標とするA級へ上がるため、大減量に取り組んだ成果も明らかに出ているようだ。「前検日はギアケースを確認して、初日の気温に合ってくれたらと思っていた。ペラの根っこのところを叩いて、伸びは良かった。