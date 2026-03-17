女性アイドルグループ「i☆Ris」のメンバーで声優の茜屋日海夏が17日、Xを更新。カミソリで切ってしまった指の傷口の縫合処置を受けたことを報告した。茜屋は同日朝の投稿で「朝焦ったら剃刀で指をパックンチョしてしまい止血しても長時間止まらずさらに焦っています」と報告。「皮膚科に行くべきですか？（行けよ）」と助言を求めつつ「肌美容のためならすぐ行くのに怪我したら行きたくないのなんなん」と自らにツッコミを入