プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCが新たなスタジアムグルメをお披露目しました。今シーズンは新潟のご当地グルメとコラボ。日本酒の売り子も登場です。3月21日土曜にホーム開幕戦を控えるオイシックス。野球観戦に欠かせないのがスタジアムグルメです。こちらのホットドッグ。新潟のあるご当地グルメとのコラボ商品なのですが……＜日高キャスターリポート＞「実は新潟のソウルフード“