14年ぶり復活！三菱自動車工業（以下、三菱）のフィリピン法人は2026年2月6日、日産からOEM（相手先ブランドによる生産）供給を受ける新型商用車「ヴァーサ バン」を現地で発売しました。ヴァーサ バンは、運転席の下にエンジンを搭載して荷室を広く確保した車体構造、いわゆるキャブオーバー型のワンボックス車です。初代は1987年、三菱「デリカスターワゴン」の車体を流用した商用車「L300」シリーズとしてデビューしました