Regina Songが、新曲「CGI」を配信リリースした。 （関連：back number、Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism……国内総再生数100億回突破、今聴かれるアーティストの偉業） 本楽曲は、5月にリリース予定の2ndアルバムからのからのファースト先行シングルで、新章のサウンドと世界観の土台を築くものに。次作についてRegina Songは「恋に落ちる感情や人間関係、そして人生を変えるような愛をめぐる