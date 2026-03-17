買収の罪で起訴された元津市議の男が、選挙期間中にも同様の犯行を行ったとして再逮捕されました。元津市議で建設業の長谷川正容疑者(68)は、市議選期間中の今年1月、有権者11人に1000円分のプリペイドカードあわせて27枚を配り、投票を依頼した買収の疑いで再逮捕されました。長谷川容疑者は、市議選の告示前にも同様の買収行為をした罪で17日に起訴され、配ったプリペイドカードは自らコンビニで購入していた