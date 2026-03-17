職場には、なぜかいつも同じ愚痴を口にする人がいるものです。とくに「生活が苦しい」というお金の話題は、聞く側の心を消耗させがちではないでしょうか。今回寄せられたのは、10年以上にわたって同じ愚痴を繰り返す同僚に、疑問と苛立ちを抱いた投稿者さんの声です。『同僚のお子さんはふたりで、現在は奨学金を利用して大学に通っているそうです。その同僚と働きはじめたのは10年以上前。お子さんが小学生の頃から、ずっと同じ愚