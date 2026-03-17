群馬県庁 群馬県は１７日、４月１日付の部長級の人事異動を内示しました。「湯けむり国スポ・全スポぐんま」に向け新設された「スポーツ推進監」を含む７人が就任します。 農政部長には、ぐんまブランド推進課長の有田かおりさん、県土整備部長には、砂防課長の佐々木実さんが就任します。会計管理者は総務事務管理課長の高田裕美さん、病院局長は生活こども部副部長の佐藤貴彦さんです。デジタルトランスフォー