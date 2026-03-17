高速道路の安全を支える技術者を育成するための新たな研修施設が高崎市に完成し、１７日開所式が行われました。 高崎市高関町に新たに完成したのは、高速道路の点検や設備管理に携わる技術者を育成する「テクニカル・トレーニングセンター」です。センターは、これまで高崎市矢中町にあった施設の老朽化にともない実践的な研修環境の充実を図ろうと、東京都に本社を置くネクスコ東日本エンジニアリングが整備し