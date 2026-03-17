群馬産業技術センターと県信用保証協会は１７日、中小企業の技術相談と金融支援を一体化する連携協定を結びました。 締結式には産業技術センターの加部重好所長と県信用保証協会の鬼形尚道会長らが参加しました。協定は中小企業の技術支援を行う産業技術センターと金融相談に対応する信用保証協会が連携することで、新規事業の資金調達を円滑に進めるねらいです。 東京商工リサーチによりますと、県内企