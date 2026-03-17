博多阪急（福岡市博多区）の鉄板焼き店「グルメ風月」で、名物の「ビーフバター焼き」など弁当5品目の消費期限を偽って販売されていたことが17日分かった。従業員がラベルを貼り替え、実際の期限から5時間延ばしていた。健康被害は確認されていないといい、博多阪急と店を運営する風月フーズ（福岡市）が市保健所に報告した。店は営業を中止している。