静岡のより良い未来を切り開いていこうと、ウェルビーイングをテーマにしたサミットが開かれました。 【写真を見る】静岡市で行われた静岡ウェルビーイングサミットの様子 このサミットはSBS静岡新聞が主催したもので、サミットではJR東静岡駅北口に建設される新アリーナをテーマに、静岡市の難波喬司市長のほか、整備運営を行う事業社などが参加しオンラインで配信されました。 NTTドコモの櫻井